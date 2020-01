LE CRITICITÀ

BELLUNO Se l'obiettivo di accorciare la durata dei processi è stato raggiunto, quello di coprire le carenze di organico no. Il personale è sempre meno e tornare a piena pianta organica sembra una missione impossibile. Il Tribunale di Belluno è sempre stato ai primi posti in Veneto per carenza di personale. D'altronde non si vede in altri tribunali un carabiniere costretto a tamponare le carenze di personale giudiziario in aula. Ma questo accade a Belluno dove i testi vengono chiamati dal militare, che dà indicazioni e controlla che non entrino in aula prima della chiamata. Perché se per un periodo si è tamponato tramite lavoratori di programmi speciali in mobilità, ora c'è il vuoto: non è stato infatti più possibile richiamare le due persone che avevano acquisito conoscenza e erano presenti in aula per chiamare i testimoni. C'era stato il vuoto per un periodo anche in entrata: con il pensionamento del custode c'è stato il rischio di restare scoperti. In realtà è stato ripristinato il servizio grazie a un contratto con la Mondialpol, che con altro servizio cura anche la vigilanza al metaldetector.

I NUMERI

In Tribunale a Belluno la scopertura del personale amministrativo continua a essere del 24%, rispetto alla media del Veneto che è del 19%. La pianta organica prevede 45 persone, ma in realtà ce ne sono solo 34. Si va dalla scopertura totale della figura del dirigente, che non c'è, a quella del 50% per i direttori amministrativi che dovrebbero essere 2, ma ce n'è solo uno. Meno 40% per i funzionari giudiziari: sono 6 a fronte dei 10 previsti e meno 20% per i cancellieri, che sono 4 invece di 5. Non ci sono infine conducenti di automezzi, che sarebbero previsti nel numero di due. Non va meglio nemmeno sul fronte dei magistrati. I giudici dovrebbero essere 11, ma sono 9, con scopertura del 18%. Mancano anche i giudici onorari: sono 9 a fronte dei 10 previsti. Anche nella sede del giudice di pace, in via Tasso, non va meglio e i processi sono in aumento. Sono tre i giudici in servizio, a fronte dei 5 previsti in pianta organica con una scopertura del 40%. Qui va meglio invece sul fronte del personale amministrativo.

LE RISORSE

Il Tribunale di Belluno, che pur ha compito 30 anni nel maggio del 2019, ha adeguate e moderne risorse negli uffici, anche se mancano scanner. «Manca la possibilità - si sottolinea nella relazione - di videoconferenza, che sarebbe utile strumento in più settori giurisdizionali e amministrativi anche in considerazione della disagiata posizione geografica di Belluno, in relazione all'inesistenza di efficienti mezzi pubblici di trasporto». E questa carenza si comincia a sentire: nel caso di un processo penale con decine di parti offese che arrivano dall'Alto Agordino e Cortina, tutti dovranno trasferirsi a Treviso. Uno degli imputati infatti è in carcere in Germania e sarà necessario celebrare il processo in videoconferenza, ma a Belluno non è possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA