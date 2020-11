IL PARADOSSO

CAVALLINO TREPORTI «Personal trainer esclusi dai ristori annunciati dal governo». E' bastato un codice Ateco non inserito nella tabella tra quelli che beneficeranno dei contributi previsti per le attività colpite dai provvedimenti di chiusura, per escludere un'intera categoria. È quella dei personal trainer con partita Iva, identificati dal codice Ateco 85. Si tratta di quelle figure professionali che gestiscono palestre e organizzano attività sportive anche individuali, di fatto chiuse per effetto del Dpcm della scorsa settimana ma esclusi dal decreto Ristori. A segnalare il paradosso è Federico Bezzetto, personal trainer con studio a Cavallino-Treporti, professionista regolarmente certificato Issa Europe e Fif, ovvero le federazioni europea e italiana fitness, che si trova con l'attività bloccata e senza possibilità di ottenere contributi. E come lui i suoi colleghi.

IL REBUS DEI CODICI ATECO

«La differenza è tutta nel codice Ateco spiega Bezzetto a chi svolge questa professione e ha scelto di avere la partita Iva è stato assegnato il codice 85 che però non è stato inserito nel decreto Ristori varato dal governo, nel quale sono presenti soltanto le associazioni sportive. Siamo di fronte a una discriminazione: le associazioni sportive che gestiscono le palestre riceveranno dei contributi mentre i personal trainer che svolgono lo stesso lavoro sono stati esclusi. L'occupazione è la stessa, la differenza è solo tra chi ha la partita Iva: chi ne è sprovvisto può beneficiare dei ristori, chi invece ha aperto la partita Iva nella speranza di avere più opportunità professionali e paga più tasse invece non riceverà alcun sostegno». Di fatto una beffa, ma anche un paradosso perché per lo stesso principio questi centri fitness potrebbero rimanere aperti al pubblico. «Effettivamente c'è una falla nel decreto aggiunge Bezzetto personalmente mi sono consultato con il mio legale e a questo punto, non essendoci il codice Ateco della mia attività indicato nel decreto, potrei anche decidere di rimanere aperto visto che in questo senso non ci sono ostacoli, almeno sulla carta. Ma non cerco scorciatoie: se è giusto chiudere per un periodo ci si adegua. Le attività però non possono essere abbandonate, il sostegno deve essere garantito a tutti».

PROBLEMI ECONOMICI

Anche perché già durante la scorsa primavera lo stop alle attività sportive ha comportato delle ripercussioni economiche. «Per riaprire conclude Bezzetto ci siamo adeguati ai vari protocolli, impiegando nostre risorse. Già nel precedente lockdown le nostre attività sono state escluse dai bonus, ora ci è piombata addosso questa nuova mazzata. In genere seguo oltre 200 iscritti, molti non hanno ripreso le lezioni e la stagione estiva non è stata particolarmente brillante. In genere questo periodo per noi è uno dei più interessanti dell'anno, ma ora è tutto bloccato. Il nostro settore è a rischio, essere penalizzi ulteriormente con l'esclusione dai ristori rappresenta una discriminazione difficile da accettare».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA