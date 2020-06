IL BILANCIO

TREVISO Sono 128 le imprese che nella Marca, durante il periodo della quarantena, hanno dovuto chiudere. Lo dicono le analisi fatte dalla Camera di Commercio. Prima hanno dovuto restare fermi per decreto per quasi tre mesi. Ora, pur avendo potuto rialzare le saracinesche, scontano la penuria di clienti alle prese con le limitazioni oggettive ancora in vigore e, soprattutto, con le remore psicologiche a viaggiare o a sostare in un locale affollato lasciate in eredità dalla pandemia. E i numeri della rilevazione della Camera di commercio confermano: in molti non sono ripartiti o si sono già fermati. Il Covid ha colpito in modo più duro e diretto in particolare alcuni settori dell'economia trevigiana: commercio al dettaglio, turismo, pubblici esercizi, alcune attività nel campo dei servizi alle persone. Nel periodo della quarantena hanno chiuso 128 imprese. Nello stesso periodo dello scorso anno, quindi da marzo a maggio, erano state solo 11. Il settore ricettivo ha pagato il conto più salato: 26 imprese sparite, mentre lo scorso anno di questi tempi ne nascevano 16.

I NUMERI

I valori del primo trimestre dell'anno rischiavano però di essere falsati dalle tipiche flessioni del giro d'anno, concentrate tra gennaio e febbraio e non imputabili agli effetti del coronavirus. Gli analisti dell'ufficio studi dell'ente camerale hanno quindi preso in considerazione lo stock medio di ditte tra marzo e maggio e l'hanno rapportato con la media dei tre mesi dicembre 2019 febbraio 2020. Poi hanno confrontato le variazioni nelle diverse voci con registrati tra i corrispondenti archi temporali dell'anno precedente. Ecco cosa emerge. Nella Marca, durante il lockdown, la contrazione totale del numero di imprese (128 unità) è decuplicata rispetto al meno 11 dello stesso periodo del 2019. Il commercio al dettaglio perde 70 rappresentanti, più o meno quante ne mancavano all'appello un anno fa. Comprendendo anche ingrosso e auto e moto il calo nel comparto è di 107 ditte, in leggero peggioramento. Ribaltata invece la dinamica per alberghi, ristoranti bar: oggi sono sparite 26 imprese, mentre a maggio 2019 si registrava un saldo positivo di 16 nuove realtà. Analoga inversione di tendenza nei servizi alle persone: dall'incremento di 11 dell'anno scorso, si passa al meno 24 attuale. Il manifatturiero, al momento, limita i danni a 22 imprese in meno (un anno fa il deficit era di 34 attività), soprattutto nel comparto metalmeccanico. La fotografia, peraltro, è piuttosto simile anche su scala regionale. I dati evidenziano un impatto dell'emergenza sui settori oggettivamente più esposti alle restrizioni. «Presi per sfinimento, per il quasi azzeramento della clientela», commentano da piazza Borsa.

LE INCOGNITE

Una domanda cruciale, però, resta sospesa: l'onda lunga deve ancora arrivare? Magari bisogna aspettarsela dopo l'estate, una volta esauriti i sostegni straordinari messi in campo e trascorso il consueto rallentamento delle ferie? Non a caso, Mario Pozza, presidente della Camera di commercio, si mantiene prudente: «La vera cartina al tornasole l'avremo solo tra alcuni mesi. Bisogna capire se e come ripartiranno i consumi, se la capacità di spesa dei cittadini verrà intaccata. E ancora cosa succederà quando verranno al pettine i nodi delle tasse, finora solo rinviate. Ad oggi la ripresa è tutta affidata alla voglia di ripartire degli imprenditori, ma deve essere sostenuta per consolidarsi». Per questo Pozza cita alcuni fattori essenziali: accesso al credito, possibilità di investimenti in innovazione, dalla banda ultra larga al 4.0, e soprattutto sburocratizzazione. «Mi auguro che finalmente il governo dagli annunci passi a provvedimenti concreti per un vero rinnovamento della macchina statale».

Mattia Zanardo

