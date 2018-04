Permessi truffa, i furbetti della 104 `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AFFONDOROMA La riscossa del governatore Nello Musumeci, a cinque mesi dall'elezione alla guida della Sicilia e con un'attività praticamente bloccata, parte dall'attacco ai dipendenti dell'ente. A partire dai 2.350 che usufruiscono dei permessi della legge 104 (quelli per assistere i malati) e dai 2.600 dirigenti sindacali che non possono essere trasferiti, su un totale di 13.000 dipendenti regionali. In pratica più di uno su tre, dell'intero esercito del personale regionale, ha dei privilegi che rallentano la macchina pubblica che ieri il...