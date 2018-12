Pericolo valanghe: le zone a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZABELLUNO Dopo la bufera, le valanghe. Al momento è solo un'ipotesi. Ma proprio per questo è meglio prepararsi per evitare di dover gestire una nuova emergenza. Perché si sa: prevenire è meglio che curare. È lo spirito che ha caratterizzato gli studi incrociati di Regione, Protezione Civile e Arpav nelle ultime settimane. Tutti concentrati sui pendii montani nudi, per preparare la mappa delle criticità. Perché dove non ci sono più boschi e foreste, potrebbe essere più elevato il rischio di attività valanghiva. Potrebbe: il...