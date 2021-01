L'ORDINANZA

CANALE D'AGORDO Troppo elevato il rischio valanghe: così il sindaco di Canale Flavio Colcergnan ha preferito chiudere al transito la strada della val di Gares. Il blocco della strada comunale di accesso all'abitato di Gares, nel tratto compreso tra la località Pont del Ferade alla località Gares, era scattato con ordinanza dalle ore 20 di sabato ed è rimasto in vigore fino a ieri alle 12. La situazione di potenziale pericolo si era venuta a creare con le copiose precipitazioni nevose delle ultime ventiquattro ore, che hanno perdurato sulla zona per vari giorni ed hanno determinato l'instabilità del manto nevoso sui pendii sovrastanti il tratto di strada.

IL SOPRALLUOGO

Prima di firmare l'ordinanza i tecnici comunali avevano effettuato un sopralluogo e visti anche i bollettini meteo e valanghe del Centro di Arabba, la decisione è stata inevitabile. Il provvedimento è stato preso in forma cautelativa a salvaguardia della pubblica incolumità attraverso la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale di quest'unica strada comunale di accesso all'abitato di Gares, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e quelli adibiti allo sgombero della neve. Sempre in valle del Biois, a Falcade sono intervenuti i vigili del fuoco per alleggerire alcuni tetti dalla neve che poteva creare seri problemi per la sicurezza delle persone e del traffico sottostanti. A Rocca Pietore, situazione sotto controllo come sottolineato dal sindaco Andrea De Bernardin dove il territorio martoriato da Vaia sembra aver retto bene a queste nevicate eccezionali tanto che al momento non si registrano problemi. Tutte le frazioni del comune sono raggiungibili e la viabilità comunale percorribile. «Sono soddisfatt della reazione del territorio- spiega De Bernardin- e per la risposta data a questa ondata di mal tempo grazie soprattutto agli operai comunali che hanno fatto i miracoli e a quelli delle ditte esterno attivate per lo sgombero neve che sono stati veramente eccezionali. Al momento non ci sono problemi di viabilità o di pericolo valanghe, ma se le nevicate dovessero continuare il contesto potrebbe mutare».

L'ORGANICO

Nel commentare la situazione del maltempo il primo cittadino di Rocca ha evidenziato la difficoltà di affrontare l'emergenza con un operaio comunale in meno, dopo il concorso, il secondo deve ancora prendere servizio; non ha aiutato la confusione generata dai vari provvedimenti delle zone a colori che ha provocato un vero e proprio assalto alle seconde case. In molti casi le disposizioni che limitavano il raggiungimento delle dimore per le vacanze solo per la manutenzione sono state ignorate.

Dario Fontanive

© riproduzione riservata

