BELLUNO «Ci sono tre pilastri che devono guidare la nostra azione in questi giorni. La prima è la sicurezza, c'è poi la mobilità e l'equilibrio economico. Senza una delle tre le altre due non esistono. Attualmente i mezzi viaggiano con una, due, due persone e mezza per linea». Presidente del Cda di Dolomitibus Andrea Biasiotto traccia il futuro costellato d'incertezze del trasporto pubblico locale. «In questa situazione stiamo perdendo centinaia di migliaia di euro - chiarisce il numero uno della partecipata del trasporto pubblico - se si dovessero prorogare a lungo questi vincoli rischiamo di perdere milioni di euro». Messi a fuoco i limiti Biasiotto spiega che ci sono anche delle opportunità. «Questa situazione può essere da stimolo per ripensare i servizi che offriamo. Dobbiamo implementare la tecnologia. Stiamo valutando anche il servizio a chiamata sul fronte urbano, e a prenotazione sull'extraurbano. Dobbiamo anche capire se sarà possibile effettuare il trasporto con mezzi diversi da quelli attualmente previsti, perché il contingentamento dei posti risulta penalizzante. In ogni caso siamo convinti che con la prenotazione dei posti potremmo evitare sprechi e migliorare il servizio». Insomma il servizio pubblico post coronavirus potrebbe assomigliare quasi ad un servizio taxi. Ma sempre senza dimenticare che l'obiettivo è quello di mettere i conti in pareggio.

«Abbiamo prima ottemperato al Decreto, provvedendo a ridurre le corse all'essenziale. Ora le norme impongono di ripristinare il servizio commisurato alla domanda. Bisogna anche evitare che il conducente faccia il carabiniere. Avevamo valutato l'acquisto dei termoscanner ma ci sono costi elevati in assenza di specifici bandi o stanziamenti». Già da ieri mattina, in ogni caso, sono comparsi nei sedili dei mezzi pubblici i divieti di accomodarsi ovunque garantendo quindi il distanziamento di almeno un metro tra passeggeri. Poco male fino a quando non partono le scuole. Perché con queste regole, quando gli studenti dovranno tornare sui banchi, il parco mezzi dovrà essere due volte e mezzo quello attuale. Difficile, oggi, dire che possa essere anche sostenibile.

