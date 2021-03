Perde 1,2 miliardi di euro l'export del Friuli Venezia Giulia a causa del Covid-19. Lo rivela una indagine a cura del ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat. Nel 2020 l'export italiano ha registrato una sensibile diminuzione su base annua (-9,7%, pari a quasi 47 miliardi di euro in meno, la più ampia registrata dal 2009) che ha interessato tutte le regioni italiane, ad eccezione del Molise. Le vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia nel 2020 sono state pari a 14,3 miliardi di euro, 1,2 miliardi in meno rispetto all'anno precedente (-7,9%). La dinamica del commercio estero è stata pesantemente condizionata dagli effetti economici dell'emergenza Covid-19, che sono stati particolarmente accentuati nel secondo trimestre (-27,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 nella nostra regione), mentre la seconda parte dell'anno ha mostrato un parziale recupero. Il valore annuale dell'export regionale, pur attestandosi su livelli molto elevati, già nel 2019 aveva segnato una prima battuta d'arresto dopo cinque anni di ininterrotta espansione, che si inseriva in un contesto di rallentamento dell'economia. Il calo delle esportazioni regionali del 2020 è in linea con l'andamento registrato nel Nordest (-8,2%).

Batic a pagina VI

