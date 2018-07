Perché tutti puntano sulla Cdp?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GRUPPO PUBBLICOROMA La Cassa depositi e prestiti è da sempre l'oggetto del desiderio della politica. Nei suoi forzieri sono custoditi 340 miliardi di risparmio degli italiani, in gran parte raccolto attraverso i Buoni delle Poste. Soldi non conteggiati nel debito pubblico. In passato il gruppo di Via Goito è stato usato per abbattere il debito attraverso l'acquisto, dal suo azionista Tesoro, di quote di altre società pubbliche da Eni, a Poste e Terna. È stato usato per motivi di politica industriale, come nell'intervento a fianco del...