«Per salvarmi dai tronchi che cadevano mi sono messo sotto la ruspa del Comune»

FELTREUna città trasformata resa irriconoscibile dalla furia di Vaia. Nella zona del centro nel pomeriggio del 29 ottobre dello scorso anno sono stati sradicati più di mille alberi monumentali, la maggior parte delle piante schiantate aveva oltre cento anni. Un abbattimento a raffica che ha irrimediabilmente cambiato il volto della città. I grandi tigli lungo la Culiada non ci sono più come anche gli alberi di viale Gaggia o via Monte Grappa, finiti a terra provocando danni a case, automobili parcheggiate e anche la morte di Sandro...