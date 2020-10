«Per riuscire a controllare tutti contemporaneamente, il sabato sera in piazza dei Signori servirebbero 600 agenti. Il sindaco sta chiedendo in ginocchio di usare la mascherina, io mi sto sdraiando per terra. Noi stiamo facendo davvero il possibile». Diego Bonavina parla per iperboli, ma rende l'idea. L'assessore alla Sicurezza riceve continuamente segnalazioni di assembramenti in centro storico e ora pensa a rinforzare i controlli. «In questi giorni parleremo con la polizia locale ma anche con polizia e carabinieri. Già nel prossimo fine settimana - annuncia - ci sarà un potenziamento del servizio per far rispettare il più possibile le regole». Mercoledì è in programma il comitato sulla sicurezza presieduto dal prefetto a cui parteciperanno tutte le forze dell'ordine: è stato convocato per discutere del passaggio del Giro d'Italia a Monselice ma sarà l'occasione per mettere a punto anche un nuovo e massiccio piano anti-Covid per la città. I sindaci della città metropolitana sposano la linea di Giordani e sono pronti ad adottare un'eventuale ordinanza: «Il problema non è solo la movida, si assembrano anche le mamme al parco» dice Stefan di Saonara. Ieri in provincia di Padova sono stati registrati altri 32 casi di contagio mentre Monselice si divide sulle stangate a tre locali.

Bovo, Fais, Morbiato e Pipia

alle pagine II e III

