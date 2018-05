Per passione o per mestiere: 500 bellunesi amano le api

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTIVITÀBELLUNO Di solito un allevatore dà un nome ad ogni sua bestia. E la riconosce tra le altre. Impresa impossibile per chi alleva api. Ma non significa che non se ne prenda cura come fossero tutte un unico animale domestico. Di fatto è proprio così: «Le api sono un insetto straordinario. Hanno un'organizzazione unica». Parola di Claudio Mioranza, titolare dell'azienda La piccola arnia a Morzanch di Santa Giustina. Uno che le api le accarezza. Tanto più oggi, nella prima Giornata mondiale delle api, istituita dall'Onu per...