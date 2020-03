LA VITA IN MUSICA

BELLUNO Il nuovo album è pronto, ma può aspettare. Alvise Bortolini se lo tiene nel cassetto come una cosa preziosa, curata a lungo, pensata e rivista, ma che ora può aspettare. «Naturalmente il lancio viene slittato in avanti, è naturale spiega -, adesso ci sono altre priorità, non è il momento. Si intitola Canzoni sole, un titolo pensato mesi fa, quando la solitudine era quasi una chimera, quando la vita era frenetica e piena di tutto. Oggi suona un po' come una premonizione, non voluta, teneramente accidentale. Ora siamo davvero reclusi spiega e abbiamo il tempo per riprendere in mano le cose lasciate lì da sole, per ridare loro vita. Eppure era un concetto pensato in tempi non sospetti, quando il Covid ancora non c'era o, almeno, non se ne sapeva nulla».

LA COLLABORAZIONE

Le registrazioni, realizzate in collaborazione con lo studio di Fabio Trentini, sono pronte e adesso non resta che attendere con pazienza il ritorno alla normalità per far risuonare di nuovo la musica. «Sono nove canzoni spiega il cantautore -, tutte nuove. La mia speranza è di poterle far conoscere entro quest'anno. Proprietario di cinque noti negozi di abbigliamento in provincia, tra i quali il Maja Dress e il Blue Dress in centro storico a Belluno, Bortolini da sempre divide la sua vita tra la grande passione per la musica e l'attività nel mondo dell'abbigliamento. L'attività musicale, si sa, è ferma come tutto il resto del mondo dello spettacolo e così anche per la sua impresa. È un momento difficile, l'imprenditore non ne fa segreto. «Io e tutta la band abbiamo voglia di tornare a suonare, di rivederci per le prove, riabbracciarci, stare insieme ma adesso non si può prosegue -. È circa un anno che non ci riuniamo più, speravamo di tornare sui palchi per incontrare le persone e condividere emozioni, perciò aspettiamo tempi migliori. Attendiamo il giorno in cui tutto questo dolore inizierà a scemare, nel frattempo ci teniamo la musica a fianco, compagna di vita che non ci abbandona mai». In quanto all'ispirazione, Bortolini sostiene con fermezza la volontà di non cadere nella tentazione di scrivere un testo sul Covid perchè l'arte in questo momento deve servire per evadere, per pensare ad altro e non per riportare la testa al tragico presente.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA