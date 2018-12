«Per noi un illustre sconosciuto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(gz) La zona è residenziale, ordinata, telecamere, giardino con giochi. Unico neo: un campanello senza nome. Lì fino a 48 ore fa abitava Francesco Salvatore Paolo Iozzino, 56 anni, arrestato dalla Dia di Trieste per estorsione aggravata da metodi mafiosi. Via MonteGrappa collega Campigo di Castelfranco con San Marco di Resana. Prima di arrivare in centro c'è una zona residenziale, con 3/4 palazzine e un parco per i bambini. Nel pomeriggio non ci sta praticamente nessuno: i residenti sono al lavoro. «Abito qui da pochi mesi - dice un...