Il Bard sosteneva la lista Veneto per le autonomie con capolista e candidato presidente Simonetta Rubinato- Un raggruppamento che, anche molto prima dello scrutinio di un numero consistente di sezioni, non si nasconde dietro attese strategiche e affida a Marinella Piazza, una fra i quattro candidati bellunesi, il proprio commento. Poco dopo le 19 la percentuale di preferenze raccolte oscilla attorno allo 0,8%. «Il Bard si è prestato e ha fatto tutto e quanto era nelle sue forze per sostenere la corsa della Rubinato» esordisce così la Piazza. Che poi argomenta: «Sappiamo che il voto bellunese non è tanto influente per il risultato che avrà la nostra capolista a livello veneto. E sappiamo anche dello strapotere della destra in questa nostra provincia. Al di là dei risultati, la nostra è stata comunque un'esperienza che ci ha fatto crescere. Noi sappiamo che dobbiamo continuare a tessere relazioni fra le vallate. Questo deve essere il nostro lavoro anche in futuro». Poi circa i risultati aggiunge: «Certo che sarebbe più bello essere qui a commentare un risultato migliore. Ma noi faremo tesoro di questa avventura. E domani (oggi ndr) sera saremo a Roncade per incontrare Simonetta e gli altri candidati che l'hanno sostenuta. Questa esperienza ci ha portato a conoscere e condividere la nostra situazione con i cosiddetti pianeggianti». Oltre a Marinella Piazza di Valle di Cadore, i candidati bellunesi Bard: Andrea Bona (Feltre), Carmelita Perera (Borgo Valbelluna), Silvano Merlin (Belluno) (G.S.)

