«Per noi è impossibile dimenticare volendo si potrebbe risolvere tutto»

DELUSITREVISO «Quando sento che per gli extracomunitari si interessano di più che per i nostri, mi dico: sono otto gli italiani lì sotto. Era gente normale, che lavorava, viveva onestamente, che pagava le tasse, non delinquenti». Al di là del dolore, al di là dell'attesa sfinente, quello che Romolo Guernieri e la moglie Paola, i genitori di Bruna e nonni di Emma Viola e Sofia, non sanno darsi un perchè del fatto che dieci anni dopo, qualcosa di scontato, di naturale come il recupero dei resti delle vittime di Los Roques non sia ancora...