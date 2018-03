«Per noi avvocati un grande onore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINEPADOVA Laureata in diritto canonico alla Pontificia università lateranense, avvocato matrimonialista ancora prima che politica di Forza Italia, Maria Elisabetta Casellati è iscritta all'Ordine degli avvocati di Padova.«È per noi un onore che un avvocato padovano sia stato chiamato ad occupare un ruolo così importante nell'architettura istituzionale della nostra Repubblica. Che poi si tratti dell'avvocato Casellati, è un riconoscimento in più al lavoro che ha sempre svolto in maniera egregia - afferma il presidente dell'Ordine...