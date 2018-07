CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Per mettere in sicurezza tutte le zone di Rovigo servirebbero almeno 600mila euro. Per il momento ci accontentiamo di procedere con i lavori in base ai soldi che sono rimasti». A dirlo è il comandate della Polizia locale, Giovanni Tesoro, elencando i cantieri in corso, relativi soprattutto alla segnaletica orizzontale.«Abbiamo predisposto, tra la fine di viale Tre Martiri e l'inizio di viale Dei Mille, tre passaggi pedonali, che serviranno a rendere un po' più sicura questa zona - sottolinea Tesoro - Su viale Tre Martiri sono previsti...