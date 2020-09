PER MESTRE E VENEZIA

VENEZIA La laguna di Venezia è un sistema ambientale acqueo, un'area umida e, di conseguenza, l'Autorità per la laguna di Venezia dovrebbe essere affidata al Ministero dell'Ambiente, di concerto con l'Autorità di Bacino, e non al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come prevede, invece, il decreto legge emanato dal Governo lo scorso 14 agosto. «Restano meno di 60 giorni di tempo per la presentazione degli emendamenti - spiegano Michele Boato e Maria Rosa Vittadini, lista per Mestre e Venezia ecologia e solidarietà che sostiene il sindaco Giovanni Andrea Martini - poi il decreto dovrà essere tradotto in legge.

Sorge il ragionevole dubbio - spiega la capolista Vittadini - che la scelta di affidare competenze, indirizzi strategici ed autorità sulla laguna al Ministero delle Infrastrutture nasca dall'interesse verso il Mose ed i relativi 40 milioni annui per la sua gestione e manutenzione.

Alcuni esperti delle complesse problematiche lagunari hanno elaborato emendamenti inviando le proposte a tutte le forze politiche. Soltanto la lista per Mestre e Venezia di Boato e Vittadini ha accolto le nostre istanze, puntualizzano gli esperti, Antonio Rusconi, Marco Zanetti, Sandro Castagna e Stefano Boato. Sicuramente è apprezzabile che il Governo si sia mosso emanando questo decreto legge che, sia pur presentando varie criticità, porta all'attenzione le problematiche lagunari, infatti ne il presidente della Regione Zaia ne il sindaco Brugnaro si sono attivati aggiunge Zanetti. la titolarietà sulla laguna è in mano all'Autorità di Bacino che fa capo al Ministero dell'Ambiente: Il decreto, escludendo l'Autorità di Bacino sposta l'attenzione dalle problematiche ambientali lagunari al Mose, aggiunge Castagna. Il decreto non richiama, inoltre, ne i Piani di gestione delle acque né del rischio alluvioni, affermano gli esperti: Con la concreta possibilità di avvio di procedure comunitarie d'infrazione, in caso di mancata modifica correttiva del testo.

Claudia Meschini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA