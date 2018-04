Per Mattarella tempi lunghi ma punta al governo vero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'attesa sarà lunga, ma al Quirinale non ci si scompone più di tanto. Le contorsioni dei partiti erano attese e seguite con particolare attenzione. L'inasprirsi del confronto non è detto che sia un segnale negativo. Molto si muove, anche se non tutto alla luce del sole, e molto altro per il Colle deve ancora accadere prima che i partiti riescano ad incastrare tutti i tasselli del puzzle. Il tempo serve anche per far metabolizzare ai partiti le regole di un sistema proporzionale che obbliga a discutere di possibili...