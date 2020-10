L'ORGANIZZAZIONE

MESTRE L'obbligo di far slittare tutti gli ingressi a scuola alle 9 non vale per il Veneto. Negli istituti superiori veneziani i dirigenti scolastici mantengono quindi la loro impostazione di inizio anno, per qualcuno con accesso alle 8 e per altri a scaglioni, con classi divise tra le 8 e le 9. L'indicazione è arrivata lunedì durante l'assemblea convocata dalla dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che si è coordinata con la Regione. Già una settimana fa il presidente del Veneto Luca Zaia aveva bocciato la proposta di ingresso a scuola posticipato per le superiori di secondo grado, spiegando di preferire l'opzione della didattica a distanza. Ma il Dpcm di domenica ha confermato le anticipazioni, prevedendo sia il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, ma anche la rimodulazione degli orari con ingressi posticipati, almeno non prima delle 9. Misura, quest'ultima, che di nuovo scompare nell'ordinanza regionale di lunedì, trovando d'accordo anche l'Isr e tutti i dirigenti. Tra tante modifiche in corso in queste ore, con calendari da dividere tra lezioni in presenza (fino al 25%) e in dad (oltre il 75%), i presidi non dovranno quindi mettere mano anche all'orario. «Spesso non si comprende che in realtà come le nostre non è semplice cambiare un orario definitivo - spiega la dirigente del liceo Majorana Corner, Monica Guaraldo -. Molti dei nostri docenti sono a scavalco e fanno lezione in più istituti. Cambiare gli orari significa dover coordinare tante scuole diverse e può diventare un enorme problema». A Mirano, quindi, l'orario resta invariato. «Noi avevamo già gli ingressi scaglionati, alle 8 e alle 9, e lo manteniamo». Le modifiche riguarderanno i turni delle classi da spostare da lezione in presenza a didattica a distanza. Già questo, si augurano i dirigenti, dovrebbe alleggerire notevolmente il carico dei mezzi pubblici, reale problema di questo inizio anno scolastico. Anche lo Stefanini di Mestre ha iniziato l'anno con ingressi scaglionati. E la preside Mirella Topazio aveva appena trovato l'accordo con Actv per risolvere il problema degli studenti che non trovavano i mezzi per arrivare alle 9. Come a Mirano, in tanti erano costretti a utilizzare comunque le corse in arrivo alle 8 per poi aspettare al bar o fuori dalla scuola. «Abbiamo sempre attivo un tavolo di confronto con i dirigenti scolastici - spiegano da Actv -: sulla base degli orari comunicati dalle scuole noi modifichiamo le corse scolastiche previste a supporto di quelle di linea. Il governo sta normando, e arrivano indicazioni parcellizzate mentre sarebbe invece necessario un ragionamento organico. In Veneto e a Venezia però si sta facendo un percorso proficuo tra aziende e istituti». Non tutti i dirigenti veneziani sono a favore dell'ingresso alle 9. Per la dirigente del liceo Morin, Aurora Zanon, si tratta di una misura adatta «a quelle città dove c'è il servizio di metropolitana». In altre realtà, come il liceo Bruno, il problema dei trasporti è meno sentito: «La nostra è un'utenza diversa da quella di altri istituti superiori - spiega la preside Michela Michieletto -. Gli iscritti sono ragazzi che vivono in città e molti arrivano in bici, infatti quest'anno abbiamo sempre le rastrelliere piene». (m.fus.)

