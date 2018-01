Per le ragazze che si tolgono il velo una prima vittoria: stop agli arresti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAPer diversi giorni è diventata il simbolo della nuova ondata di proteste che da diversi giorni stanno scuotendo l'Iran. Da mercoledì scorso, la pagina StealthyFreedom su Facebook, che da un paio d'anni porta avanti una decisa campagna a favore della libertà di velo in Iran, ha pubblicato il breve filmato di una ragazza la cui identità è tuttora sconosciuta che si è tolta il copricapo obbligatorio in piazza Enghelab (o Rivoluzione) in pieno centro a Teheran, elevandosi più in alto di una fiumana di persone che stavano...