Per le aziende italiane il rischio delle sanzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Non sono le proteste a preoccupare gli analisti e l'intelligence di casa nostra. O almeno non ancora. I disordini scoppiati nelle città iraniane vengono osservati con molta attenzione, lo scenario considerato assai incerto, ma le manifestazioni di piazza, al momento, non sembrano minacciare la stabilità del governo e dunque le relazioni economiche bilaterali con il nostro Paese. Nel 2017 l'Italia è diventato il primo partner europeo negli accordi commerciali con l'Iran e adesso le nubi per le compagnie, che hanno investito o...