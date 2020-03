JESOLO

«Di fatto ci troviamo tutti in quarantena, anche in quelle città che sono distanti parecchi chilometri dalle zone rosse. L'effetto per l'economia è devastante». Psicosi Covid-19, in ginocchio l'economia veneziana. A dirlo, senza troppi giri di parole, è Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione metropolitana, realtà che rappresenta circa 14 mila aziende tra negozi, attività legate al comparto turistico e al settore trasporti. E a fronte del calo del lavoro, ma anche delle presenze turistiche, il presidente metropolitano di Confcommercio sottolinea le criticità del momento.

AL VENTI PER CENTO

«Avanti di questo passo spiega Zanon le nostre imprese rischiano il collasso. Dall'esplosione del coronavirus, in una sola settimana, abbiamo assistito al crollo dei consumi. Tutto si è bloccato e purtroppo assistiamo ad una generalizzata chiusura di locali, musei, cinema e attività sportive. In tutta l'area della Città Metropolitana sono stati disposti gli stessi provvedimenti di chiusura: praticamente siamo stati messi tutti in quarantena, anche in quei comuni che si trovano a 80 chilometri dalle località con i casi di Covid-19 e che al loro interno non hanno nemmeno un contagio».

Ma in ogni caso, questo non significa che le misure adottate all'inizio dell'emergenza siano eccessive. «Nei primi giorni di contagio continua Zanon era giusto fermarsi per permettere agli esperti di studiare il virus e le modalità di diffusione. Oggi però la situazione è più chiara e si è capito che si tratta poco più di un'influenza. Per questo, ci aspettavamo almeno la riapertura delle scuole: sarebbe stato un segnale importante. Purtroppo in questo momento nessuno vuole assumersi delle responsabilità, nel frattempo noi constatiamo che le nostre aziende negli ultimi sette giorni hanno lavorato al 20% della loro potenzialità. Avanti di questo passo rischiamo il tracollo».

L'APPELLO

Ed è per questo che da Confcommercio viene lanciato un appello preciso. Prima di tutto al Governo, affinché le forme di aiuto siano concrete e dirette a chi oggi sta facendo i conti con un mercato quasi azzerato. «Le aziende hanno bisogno di aiuti diretti ribadisce il presidente metropolitano dei commercianti serve la vicinanza concreta delle istituzioni. Come? Per esempio con sgravi fiscali, che devono valere per le zone che si trovano in difficoltà. Nelle ultime ore, ho sentito parlare di blocco delle tasse per tutte le imprese italiane: non lo condivido perché i problemi sono concentrati al nord ed è qui che le aziende hanno bisogno di supporto. Personalmente mi auguro che il resto d'Italia non debba affrontare la nostra stessa situazione».

NO ALLE ESAGERAZIONI

Viene lanciato, poi, un appello al buon senso. «Noi stessi non dobbiamo avere paura conclude Zanon è indispensabile che i nostri residenti ritornino ad una vita normale. I timori sono condivisibili, non le esagerazioni: da giorni assistiamo agli assalti ai supermercati come se dovessimo trasferirci all'interno di qualche bunker. La situazione negli ultimi giorni si è evoluta rispetto ad una settimana fa. Con pochi accorgimenti è possibile fare una vita normale, serve calma e attenzione. Nelle ultime ore sono state date delle indicazioni precise, per esempio è stato introdotto il criterio droplet, ovvero la presenza nei locali ma a patto che le persone stiano a un metro l'una dall'altra. Mettiamolo in pratica. Evitiamo di salutarci stringendoci la mano, ma usciamo, ritorniamo alla nostra vita. Il solo mercato locale non basterà, però è il primo importante passo per intraprendere la ripesa».

