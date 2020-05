IL PARADOSSO

MESTRE Aperte per decreto, ma chiuse per legge. Il paradosso delle autoscuole italiane (e veneziane, una novantina in tutta la provincia) sta chiuso del famoso DPCM del 26 aprile scorso. Dove c'è scritto tutto, ma anche il suo contrario, riguardo a questo specifico settore. Nel senso che, se da un lato il decreto inserisce il codice Ateco delle autoscuole tra quelli abilitati alla riapertura delle attività produttive, nell'ambito dello stesso provvedimento si sancisce tuttavia il divieto di ogni tipo di attività didattica in presenza, causa la mancanza del distanziamento sociale. Insomma, le autoscuole possono riaprire, ma non tenere i corsi di teoria in aula, né tantomeno fare lezioni pratiche di guida. Nè possono come, per la scuola, affidarsi alle lezioni a distanza, anche queste vietate per legge. Al massimo possono occuparsi del disbrigo delle pratiche automobilistiche. Una situazione frustrante, anche perché la prolungata chiusura dell'attività, iniziata ormai due mesi fa, ha avuto pesanti ripercussioni a livello economico. Oltre a lasciare a metà del guado un considerevole numero di persone desiderose (ma anche bisognose, come gli autisti di bus e mezzi pesanti) di conseguire l'agognata patente di guida. «In effetti è una situazione estremamente paradossale - dice Daniele Bertato, 54 anni, titolare dell'autoscuola Quadrifoglio di Zelarino, componente della segreteria nazionale e responsabile sicurezza stradale di Unasca, l'associazione che riunisce circa metà degli operatori -. Per cercare di sbloccarla due giorni fa abbiamo incontrato il viceministro dei Trasporti e gli abbiamo presentato un protocollo da applicare per poter riaprire in sicurezza: in sostanza mascherina e guanti per allievo e istruttore, obbligo di sanificare il veicolo dopo ogni lezione. Speriamo che gli esaminatori accolgano questo protocollo, perché dobbiamo garantire ai candidati la possibilità di fare l'esame finale». Niente plexiglas, come ipotizzato inizialmente all'interno delle vetture, ritenuto impraticabile: «Il plexiglass in auto è molto limitativo, se uno deve intervenire in situazioni di emergenza. Utile certo, ma di difficile realizzazione». Severe norme di distanziamento invece sono previste per le lezioni aula: «Banchi ad almeno un metro uno dall'altro, barriera antifiato con l'insegnante distante due metri e mascherina per tutti. Speriamo che l'ok al protocollo arrivi per il 18 maggio e per quella data ci auguriamo di poter finalmente ripartire. Per quanto riguarda la mia autoscuola ci abbiamo rimesso almeno 20mila euro in due mesi».

M.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA