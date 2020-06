JESOLO

«Serve un presidio in piazza Mazzini dalla mezzanotte alle sei del mattino». A dichiararlo è il comandante della Polizia locale, da anni impegnato in prima linea nelle questioni di ordine pubblico. Se il sindaco Valerio Zoggia ha annunciato una lettera al Prefetto, ad intervenire è anche il comandante della Polizia locale. «Onestamente dice Vanin - si sperava, almeno quest'anno, di non vedere scene di questo genere. Purtroppo quanto accaduto lascerà degli strascichi».

E in questo senso viene ribadita la necessità di un presidio per tutta la notte. «Il presidio di forze dell'ordine aggiunge Vanin è sempre chiesto al Prefetto all'interno dei lavori del comitato per l'ordine e sicurezza pubblica, serve nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 6».

Il problema quest'anno rischia di aggravarsi, soprattutto in piazza Mazzini, una zona che più volte in passato, anche nelle scorse settimane, è stata al centro di tensioni. Ma ad aprirsi sono anche nuovi fronti. Con la chiusura delle discoteche e il divieto di feste nei chioschi, giovani e giovanissimi continuano e riversarsi in massa sul litorale. Ma quasi sempre facendo la spola tra i locali aperti e la spiaggia. Il tutto a colpi di drink e alcolici, spesso consumati direttamente dalle bottiglie acquistate nei supermercati prima di partire da casa o appena arrivati nel litorale. Un mix che rischia di essere esplosivo e di rendere l'estate incandescente. (G.B.)

