Per la Lega arriva anche l'ottavo parlamentare. A dodici giorni dal voto, Giuseppe Paolin si ritrova inaspettamente deputato. Un riconteggio dei voti tra Forza Italia e Fratelli d'Italia cancella il seggio ottenuto in Veneto dal partito di Giorgia Meloni e glielo assegna in Calabria. Dal punto di vista numerico non cambia nulla: a livello nazionale Fdi mantiene lo stesso numero di parlamentari. Nella sostanza però cambia molto. Il sindaco di Calalzo Luca De Carlo, che la scorsa settimana ha festeggiato in piazza la sua elezione, si è...