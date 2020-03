Per il veneziano è stato un bollettino di guerra quello emesso ieri sera dall'Azienda Zero sulla situazione coronavirus. Quattro decessi e trentuno nuovi contagi, di cui ventidue nuovi ingressi in ospedale «dal territorio», ovvero persone che fino a ieri erano a casa senza presentare sintomi da coronavirus. In totale sono 359 le persone positive, 143 i ricoveri, di cui 37 in Terapia Intensiva, e 14 i morti, a cui aggiungere il paziente 1 morto a Padova per emorragia cerebrale. Tra i decessi - di cui tre sono di anziani tutti residenti a San Donà di Piave - anche quello del pm antimafia Francesco Saverio Pavone. Pavone, 76 anni, aveva rappresentato la pubblica accusa nel processo Rialto, concluso con la condanna del boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, e di tutti i suoi colonnelli, era residente a Marcon. Magistrato antimafia in pensione, Pavone era stato ricoverato all'ospedale di Mestre il 27 febbraio scorso per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il tampone aveva emesso la propria sentenza pochi giorni dopo: coronavirus. Lo stesso che lo ha ucciso ieri, poco dopo le 17.

È stato invece dimesso il bambino di due anni che era stato ricoverato domenica dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Munaro e altri pag. II-XI

© RIPRODUZIONE RISERVATA