FELTRE È un settore congelato ma che non molla e guarda avanti. Il turismo anche nel Feltrino e in Valbelluna aspetta la fine dell'emergenza. Guai però a trovarsi impreparati al riavvio della stagione. E così il Consorzio turistico Dolomiti Prealpi, presieduto da Lionello Gorza, ha deciso di mettere già in cantiere una serie di idee e appuntamenti che possano, a coronavirus battuto, riportare nella zona visitatori e vacanzieri. Nel 2020 però gli imprenditori feltrini e della Valbelluna punteranno principalmente sul mercato italiano.

IL PRESIDENTE

«I mesi scorsi eravamo partiti con il vento in poppa galvanizzati anche dal 2019 che ci aveva dato in fatto di presenze grandi soddisfazioni. E così come Consorzio siamo andati alla conquista dei mercati europei. Le prime settimane dell'anno ci hanno visti presenti alle principali fiere turistiche del Centro Nord Europa. Tra gennaio e febbraio lo stand e le persone del Consorzio hanno rappresentato il territorio alla Vakantieburs di Utrecht, grazie alla preziosa collaborazione di Camping Gajole, alla Fitur di Madrid, alla F.r.e.e. di Monaco di Baviera e alla Cosmobike di Verona. Ora però, abbiamo deciso di ritarare i nostri obiettivi e di puntare solo sull'Italia. E lo faremo con la collaborazione di tutti i nostri soci, della Dmo Dolomiti e della Regione Veneto.

I PROGETTI

«È già stata avviata una puntuale promozione del territorio attraverso le principali piattaforme internet e supporti cartacei ma organizzeremo anche una serie di educational rivolti a gruppi selezionati di operatori del settore e giornalisti allo scopo di far conoscere e promuovere alcune nostre proposte turistiche e il nostro splendido territorio».

L'IMPEGNO

«È inutile nasconderlo, questo sarà un anno molto duro, al di là di come evolverà la pandemia. Dovremo fronteggiare un calo sensibile degli arrivi e delle presenze. Molte manifestazioni sono già state annullate e anche per quelle più in là nel tempo le previsioni non sono rosee. Però il lavoro, fortunatamente, non manca. Insieme ad amministrazioni, enti e partner del territorio stiamo continuando a lavorare su alcuni progetti strategici».

PROGETTO SENTIERISTICA

«In accordo con gli 8 Comuni che hanno partecipato alla prima fase del progetto finanziato con i Fondi Odi 2010-2011 (Feltre, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Pedavena, Seren del Grappa, Sovramonte e Quero Vas) che ha portato all'individuazione e alla tabellazione di una ventina di percorsi e sentieri del territorio si è deciso di implementare il progetto. Ogni comune ha individuato un nuovo sentiero da valorizzare, per i quali oltre alla tabellazione sarà declinata una promozione efficace attraverso diversi canali innovativi. Non dimentichiamo nemmeno parapendii e deltaplani visto che il Feltrino da anni è la capitale del volo a vela».

