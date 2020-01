Per il treno delle Dolomiti spunta una quarta ipotesi. La via dell'Agordino. Ad avanzarla i sindaci che sono stati ricevuti in Regione. Un'idea che affianca le altre tre che sono al vaglio di uno studio complessivo della Regione Veneto che nel 2016 ha firmato un accordo con la provincia di Bolzano per collegare Cortina al capoluogo dell'Alto Adige. In provincia di Belluno però, dopo uno studio del 2001 che ipotizzava il passaggio attraverso la Valboite, ne sono spuntati altri, prima uno che attraversa la Val D'Ansiei e poi uno che attraversa il Cadore. L'ultima, idea il cui costo supera il miliardo di euro, è quella di andare da Mas di Sedico a Agordo, Cencenighe e poi Alleghe e Capirile, oppure Alleghe e San Vito. 13,8 chilometri di galleria la prima ipotesi, 15 la seconda. Dopo l'incontro con l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti a sposare l'idea è stata anche la Provincia che ha mandato una formale richiesta in Regione di effettuare le valutazioni del caso. «Imbarazzo e disappunto - il commento di De Berti - ho spiegato ai sindaci che l'idea ha un ritardo di un anno e mezzo». A giorni sono attesi i risultati delle valutazioni delle altre ipotesi. Ma nel frattempo a chiedere approfondimenti è la Provincia.

