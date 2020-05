LA RIAPERTURA

BELLUNO Piena operatività negli uffici del patronato Inas della Cisl di Belluno per far fronte alle numerose richieste di assistenza per l'inoltro delle domande di Reddito di Emergenza e del bonus colf e badanti, due misure previste dal Decreto Rilancio. «Si lavora su appuntamento - spiega Stefano Gris, responsabile Inas Cisl di Belluno - e in totale sicurezza, nel rispetto di tutte le norme anti-contagio. Le richieste di informazioni e gli accessi per richiedere questi due contributi sono in crescita, a dimostrazione del fatto che l'impatto economico-sociale dell'emergenza Covid-19 si sta facendo sentire anche in provincia di Belluno». Per fissare un appuntamento, è necessario chiamare i numeri 0437-944761/212811 oppure scrivere una mail a belluno@inas.it. Il servizio garantito dall'Inas è gratuito per gli utenti.

REDDITO D'EMERGENZA

Nello specifico, c'è tempo fino al 30 giugno per inoltrare la domanda di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Rilancio per supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economiche causate dall'emergenza Covid-19. Il cosiddetto Rem spetta a tutti i lavoratori che non sono coperti dagli ammortizzatori sociali. Viene erogato in due quote, ciascuna tra 400 euro e 840 euro, a seconda dei componenti del nucleo familiare. Per ottenerlo, bisogna avere i seguenti requisiti: residenza in Italia, Isee inferiore a 15.000 euro, patrimonio mobiliare nell'anno 2019 inferiore a 10 mila euro, accresciuto di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20 mila euro, reddito di aprile al di sotto dell'importo di Rem spettante; nessun componente della famiglia titolare di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; reddito di cittadinanza; bonus Covid-19 per i lavoratori; stipendio da altro contratto di lavoro dipendente con retribuzione superiore al Rem.

