MESTRE Sulla fase transitoria i portuali hanno le idee chiare ma sono determinati anche su quella che verrà dopo, sul dopo 31 dicembre 2021 quando il Mose diventerà pienamente operativo e il porto dovrà continuare ad operare. Per questo già oggi hanno messo in piedi gruppi di lavoro per incardinare la procedura che dovrà trasformare Venezia e Chioggia in porto regolato. Che cos'è? È uno scalo che, invece di aprire la mattina e chiudere la sera tardi, rimane aperto 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, senza alcuna discontinuità. «Ci siamo resi promotori, come Port Community, di una prima iniziativa con le autorità e le istituzioni locali al fine di iniziare al più presto tale percorso - spiega Alessandro Santi, presidente di Assoagenti e coordinatore della Comunità portuale veneziana -. Perché una volta avviata la procedura qui a Venezia poi dovremo andare a Roma dato che sarà il Ministero a dover decidere».

E anche il presidente dell'Adspmas (Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale), Pino Musolino, è sulla stessa lunghezza d'onda, e non da oggi: «L'Autorità ha già fatto presente al ministro dei Trasporti (Mit), depositando una proposta in Commissione Trasporti del Senato e al Comitatone a Palazzo Chigi, l'opportunità di insediare in Laguna una centrale operativa, simile a quelle in funzione in alcuni porti del Nord Europa». Come dovrebbe funzionare questa centrale operativa? A fronte delle informazioni ricevute dalla centrale decisionale del MoSE, potrà gestire e programmare in tempo reale il traffico navale, al tempo stesso coordinando le comunicazioni con tutti gli operatori portuali.

«Il buon funzionamento del traffico portuale è sicuramente questione di preminente interesse nazionale - riprende Musolino - e quindi ogni scelta viene sviluppata e discussa in un quadro di competenze e responsabilità condivise anche con gli Enti locali e soprattutto con il Ministero di riferimento».

Per la Comunità portuale una centrale simile, unità all'operatività 24 ore su 24, sarebbe l'ideale ma va unita ad una nuova tariffazione particolare solo per Venezia e Chioggia. E siccome le tariffe per i lavori fuori orario sono maggiorate e vengono gestite da Roma, è sempre Roma che deve stabilire che in laguna dovranno invece essere costanti e uguali durante le 24 ore. (e.t.)

