VENEZIA Se la soluzione temporanea è stata individuata, non c'è da perdere tempo se si intende utilizzare le banchine container di Marghera. È evidente che per un utilizzo continuativo non basti mettere la corsia rossa tra i container e si organizzino i pullman come è accaduto finora con l'emergenza del Redentore, quando il ponte votivo chiude il canale della Giudecca.

Per attrezzare la banchina Lombardia in concessione a Tiv occorre rimuovere binari, mettere i parabordi adeguati, sistemare la banchina per evitare che la gente inciampi e così via. I lavori stimati costerebbero un milione e 300mila e possono essere eseguiti in 150 giorni. In questo modo, solo nei fine settimana potrebbero essere gestite 40 navi nel 2021.

Anche Vecon avrebbe la possibilità in banchina Liguria di ospitare una nave lunga fino a 300 metri . In questo caso ci sarebbero meno lavori da fare sulle banchine, ma sarebbe necessario costruire un prefabbricato da usare come terminal passeggeri. Il costo previsto è di 350mila euro e il tempo necessario è stato valutato in 150 giorni dal Mit. Qui sarebbero collocabili nel 2021 40 navi e 70 nel 2022.

E veniamo infine al progetto dell'Autorità di sistema portuale sul canale Nord, che insiste su aree di proprietà privata. Qui serve un dragaggio di almeno 40mila metri cubi di fanghi, adeguare la banchina, fare un sacco di lavori per un corrispettivo di 12 milioni a carico del Porto per più di un anno di durata. Però questa consentirebbe di accogliere dal 2022 145 navi che sarebbero tolte alla Marittima.

