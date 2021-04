Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Vi giunga la nostra riconoscenza, unitamente ai migliori auguri di Buona Pasqua». Domenica i dieci sindaci della Riviera del Brenta hanno consegnato ai primari dell'ospedale di Dolo e al direttore del Distretto per i servizi territoriali una lettera di ringraziamento e dei fiori a rappresentare la riconoscenza dei cittadini rivieraschi per l'impegno di tutti operatori sanitari e non durante il periodo di pandemia. Alla cerimonia, tenutasi...