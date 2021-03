Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIVENEZIA Albergatori delusi dal decreto Sostegni. L'Ava (Associazione Veneziana Albergatori) parla di aziende sempre più povere. «La forma non è sempre la sostanza - commenta il presidente Vittorio Bonacini -: dopo aver apprezzato la presentazione non possiamo gradire altrettanto il provvedimento. Riviviamo quanto già vissuto in precedenza, con la differenza che si somma un anno di difficoltà. Gli imprenditori non hanno bisogno...