Per finanziare 1,3 miliardi del salvagente il governo taglia anche i fondi per l'ambiente

LE MISUREROMA La «situazione di bilancio interno» è uno dei criteri per stabilire la partecipazione dei Paesi ai Fondi multilaterali destinati al sostegno dei Paesi in via di sviluppo. E dunque preparare per tempo un paracadute per Banca Carige, un pezzo di sistema bancario che sostiene il Paese, può essere un buon motivo per dare un taglio al contributo dell'Italia. Lo stesso vale per il contributo del nostro Paese al Fondo Globale per l'Ambiente istituito dalla Banca mondiale per assistere i paesi in via di sviluppo nelle attività di...