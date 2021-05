Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Continua la grande generosità dei professionisti in pensione dell'Ulss Dolomiti per supportare la campagna vaccinale e le attività del Dipartimento di Prevenzione nell'ambito dell'emergenza Covid. Altri 8 professionisti si sono resi disponibili e sono stati accolti con gratitudine dell'Ulss Dolomiti.«Sono stati conferiti - rende noto l'azienda sanitaria - a titolo gratuito, otto incarichi a medici ed infermieri in pensione, iscritti...