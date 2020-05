L'ANALISI

MESTRE «Le immagini dell'incendio o dei pesci morti avvelenati dalle acque usate per spegnere le fiamme ti inchiodano alla pesantezza di una certa eredità del passato ma a Porto Marghera le condizioni per fare un salto evolutivo ci sono». Gianfranco Bettin, sociologo, scrittore e presidente della Municipalità di Marghera, contrappone il salto evolutivo al passo in avanti per tirare a campare: «La raffineria, ad esempio, ha fatto un salto evolutivo trasformandosi in bio, ha cambiato pelle, e Versalis ormai da anni parla della svolta green con nuove produzioni ma intanto tira avanti con il cracking che, con sbuffi per fuori servizio degli impianti, ci ricorda ogni anno questo impegno e comunque resta sempre il cuore della chimica del nord Italia».

3V Sigma, la fabbrica quasi completamente distrutta dall'incendio, farebbe parte delle realtà che, invece, magari fanno passi avanti ma non si evolvono? «Per far evolvere Porto Marghera serve una regia nazionale perché la chimica opera su scala globale - è convinto Bettin -, altrimenti non hai risorse per riconvertire le aziende portandole all'altezza della competizione sul mercato e, per quanto ci riguarda, non puoi ricavare i fondi per le bonifiche dei terreni e per completare i marginamenti che devono separare l'area industriale dalla laguna».

La gigantesca colonna di fumo nero che l'altro ieri ha ammorbato l'aria, insomma, è più che presente ma farebbe già parte del passato? «L'incendio non ha colpito una fabbrica decotta, anzi, ma è comunque una fabbrica che guarda al passato di Porto Marghera. In quest'area abbiamo impianti abbandonati e terreni inquinati che sono le vestigia del passato; poi ci sono esempi di innovazione come appunto la raffineria; e infine una serie di realtà più piccole come Arkema, Sapio, Solvay Solexis e la stessa 3V Sigma che lottano per stare sul mercato. E la vicenda di 3V Sigma dimostra che, per essere competitivi, si rischia di sacrificare misure di sicurezza e relazioni sindacali: neanche negli anni più duri c'era una tale sordità di un'azienda verso il territorio, con i Sindacati che segnalano dei problemi addirittura agli impianti antincendio o ai depositi di prodotti infiammabili sui piazzali, e l'Azienda che, invece di intervenire, li denuncia per diffamazione, cose da pazzi, da padronato di provincia». Per fare il salto evolutivo, dunque, ci vuole una cabina di regia come in passato quando il petrolchimico era un unico essere industriale vivente. «Proprio così e del resto è il vero problema di tutta l'Italia degli ultimi 30 anni che ha abbandonato la politica industriale nazionale. In questo contesto, tra l'altro, anche la Zls, la Zona logistica semplificata, è fondamentale ma bisogna evitare il rischio che sembri una scorciatoia per prendere agevolazioni industriali e contributi e usarli per tirare avanti e non per fare il salto evolutivo. La stessa 3V Sigma aveva ottenuto agevolazioni per un nuovo impianto grazie allo strumento dell'Area di crisi industriale complessa».

Ogni volta che succede qualche incidente sembra la volta buona per voltare pagina e invece poi ci si ritrova all'incidente seguente per dire le stesse cose. «È vero, i tempi ormai sono stramaturi per fare il salto. Ma ora con la pandemia e la crisi economica scatenata, non rilanciare settori strategici come la chimica, se prima era colpevole, sarebbe criminale».

E.T.

