Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Per cominciare, i controlli saranno a tappeto. Comune e Provincia si mettono sulla stessa linea e mentre nei giorni scorsi pareva che i due enti, anche per problemi organizzativi, puntassero a controlli generalizzati e a campione, per questa prima fase l'obiettivo è di fare verifiche a tappeto dei Green pass sia all'ingresso di tutti i lavoratori al momento di accedere ai palazzi per timbrare il cartellino, sia con successivi controlli a...