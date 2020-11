LE REAZIONI

UDINE (cdm) Ultimo sabato dello struscio (metaforicissimo, nell'era covid, s'intende) in centro a Udine affollato come non mai. Bar pieni e posti a sedere colonizzati. La prospettiva della grande serrata dei locali imposta per decreto con il declassamento della nostra regione in zona arancione, evidentemente, ha fatto il suo.

LE POLEMICHE

Intanto, non si placa la scia polemica per la scelta del Governo, che ha cambiato le regole del gioco a poche ore dall'ordinanza del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Secondo il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, così, «si aggiunge confusione a confusione. Ancora una volta il governo non ha tenuto conto degli sforzi di ristoratori e pubblici esercizi con un intervento che mortifica anche la programmazione di imprenditori che nel fine settimana avevano fatto gli ordini di merce che resterà invenduta». «Siamo arrabbiati - gli fa eco il presidente mandamentale Giuseppe Pavan -. Così si mortificano soprattutto i pubblici esercizi e i ristoranti che avevano organizzato tutte le loro risorse per il weekend. Questo ha causato un malumore generale. A molti è sembrata una presa in giro». Secondo Pavan «si respira un'aria pesante. Sui fatturati si sono già avute le prime avvisaglie di una situazione molto difficile. Stiamo attraversando un momento drammatico». Come Fedriga, Pavan parla di «scelta incomprensibile. Fedriga con la sua ordinanza aveva dato una linea che tutti avevano accettato. Tutti si erano organizzati con molta responsabilità. Poi è arrivata una decisione repentina che fa arrabbiare e crea solo confusione». Sul futuro, avverte Da Pozzo, incombe un quadro «allarmante per tutto il sistema del terziario. Inevitabilmente, anche il commercio risulterà pesantemente penalizzato, per quanto sia opportuno tener presente che le restrizioni agli spostamenti intercomunali in entrata o in uscita sono derogabili anche per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, e quindi per acquistare beni non disponibili nel comune di residenza». Secondo lui «ci troviamo davanti a un governo che non ha saputo organizzarsi per tempo di fronte a una prevedibile seconda ondata e che con interventi spezzatino, frutto di un'analisi dei dati da parte del comitato degli esperti che rimane misteriosa, sembra aver perso il controllo della situazione»

LA POLITICA.

«Da una parte - dice Massimo Moretuzzo (Patto per l'autonomia) - non si capisce bene la ratio che ha portato il governo a prendere questa decisione. Dall'altro lato c'è una mancanza della Regione, che non riesce a gestire la situazione, che rischia di andare fuori controllo. La cosa più preoccupante è la difficoltà anche da parte dei sindaci di gestire il rapporto con la popolazione: arrivando le informazioni più diverse, è più complicato gestire le cose, per chi è in trincea. Sia i sindaci, sia i medici di base sia i sanitari». I governativi difendono Roma. Ancora una volta, dicono i consiglieri regionali M5S Dal Zovo, Capozzella, Sergo e Ussai, Fedriga «attacca le scelte del Governo, dimenticandosi però che sono basate su evidenze scientifiche avallate dalle stesse Regioni». Insomma, «invece di polemizzare e scendere in piazza contro il Dpcm, se avesse voluto davvero tutelare le attività produttive, Fedriga avrebbe potuto prevedere misure più restrittive due settimane fa, come da noi suggerito». Compatto il Pd nel fare da scudo agli attacchi di matrice leghista. Chiama in causa la scienza anche il segretario regionale dem Cristiano Shaurli: «Il Fvg è in fascia arancione per evidenze scientifiche e per 21 parametri concordati fra Governo e presidenti di Regione. Non si mostri stupore: quando hanno fatto le ordinanze, i presidenti di Regione sapevano, e lo hanno dichiarato, che il Governo sarebbe potuto e dovuto intervenire se le nostre Regioni avessero ecceduto alcuni parametri. Non c'è più un secondo da perdere in polemiche. Oggi è il momento di lavorare tutti affinché il Fvg possa tornare in 15 giorni dalla fascia arancione alla fascia gialla». Anche il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri invita chi amministra la Regione a frenare «la partigianeria».

