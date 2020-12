«Per affrontare la complessità del reale dobbiamo avere ben chiare le nostre radici». Con questo obiettivo e spirito il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, ha rinnovato l'impegno dell'ente a sostenere la nuova edizione del Premio Fondazione Friuli scuole 2021, il cui bando è già disponibili online (www.friulistoria.it) con scadenza dei termini fissata al 10 maggio per la presentazione dei lavori dei giovani storici. Giunto alla quarta edizione, il Premio Fondazione Friuli scuole è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Udine e Pordenone e mira ad accrescere nei giovani la passione per la ricerca e l'approfondimento storico. Il tema della edizione 2021 è «Giovani storici: raccontare il passato all'alba del XXI secolo» e sono due le categorie di concorso previste: una prima categoria riservata a elaborati scritti di ricerca originale su un aspetto della storia d'Italia del XX secolo e una seconda riservata a lavori artistici e multimediali che abbiano per tema la storia del Novecento o la sua memoria. «Questo Premio è vicino alle scuole e agli studenti aggiunge Morandini vedere tanti giovani appassionati di storia è una speranza per il futuro».

