Per 2 mesi le partorienti andranno a Conegliano

(mf) Fino alla fine di settembre tutte le mamme in dolce attesa della parte settentrionale della Marca metteranno al mondo i loro piccoli nell'ospedale di Conegliano. Il punto nascite di Vittorio Veneto, infatti, resterà chiuso per tutta l'estate. E l'Usl ha deciso di accentrare le attività nella città del Cima. Tutti i bambini verranno alla luce a Conegliano. Chi lo vorrà, però, potrà registrare lo stesso il proprio figlio a Vittorio Veneto. Si tratta di una riorganizzazione temporanea per garantire le ferie al personale. Spesso si...