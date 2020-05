LE REAZIONI

TREVISO Andrea Penzo Aiello, che ha guidato la protesta dei ristoratori e dei commercianti con la consegna delle chiavi al sindaco, plaude alla misura. «Fa di sicuro piacere vedere come l'amministrazione comunale cerchi di recuperare le mancanze e i ritardi del governo. Aprire un'altra linea di credito agevolata e veloce può aiutare molte aziende che restano ancora in attesa dei finanziamenti del cura Italia, e possono cosi iniziare a pensare anche a qualche fondo per la ripartenza. Speriamo che tutto questo sia seguito a breve da un decreto economico soddisfacente». Per i suoi locali Penzo Aiello pensa di usufruire della misura. «Lunedì mi informerò sicuramente. ovvio, la garanzia è solo del 50%, quindi sarà possibile solo per aziende sane, ma il tasso del 0,70 è allettante, e soprattutto le tempistiche. Siamo tutti bloccati con il cura Italia, poiché continuano a chiedere carte, firme. Se le tempistiche fossero davvero più snelle, sarebbe già positivo. Poi ovviamente quello che a noi serve è molto di più, ma li deve intervenire il Governo».

I FAVOREVOLI

Anche Loris Gatto, che co-rappresenta Treviso Rete Impresa, è sulla stessa linea. «L'iniziativa è degna di lode: una buona parte di consociati per avere il prestito ha compilato pile di carte. Ci piace molto il piglio di questa amministrazione, c'è la volontà di essere concreti e di immettere denaro contante per salvare le attività. Ovviamente noi guardiamo anche a mercoledì, per capire se il Governo darà contributi a fondo perduto - ribadisce Loris Gatto - ma quello di Conte e De Checchi è un segnale importantissimo per la città. Questo è quello che vogliamo dai nostri amministratori. Perché in realtà alle aziende serve il contante per dare ossigeno a tutta la catena».

I CONTRARI

I Treviso fund, a sorpresa, non piacciono alle partite Iva di Agiamo Treviso, lunedì protagoniste del flash mob davant alla Prefettura. «Per noi non cambia granché. Alla fine sono sempre prestiti. Questa misura ci sembra un doppione, quindi non possiamo esultare». Francesco Livolsi ha capitanato la civile protesta delle partite Iva. Ma non dimostra particolare entusiasmo per i Treviso fund. «Credo che sarebbe servito uno sgravio fiscale. Ci sono regioni che hanno dato finanziamenti a fondo perduto, per esempio il Piemonte. Ci aspettavamo qualcosa di simile dal Veneto, visto che è una delle locomotive d'Italia». Livolsi e la moglie Michela Sostero sono proprietari del negozio di antiquariato in galleria della strada romana. «Per noi sarebbero più utili piccole misure, come intercedere con Contarina per far abbassare le tariffa. L'altro giorno è arrivata la bolletta: 180 euro. E il negozio è chiuso. In senso generale dico: ben vengano altre formule se snelliscono la burocrazia. Però questa misura va a soprapporsi a una che è già stata prevista dal Governo quindi è una forma di finanziamento. Ricordo inoltre che si tratta di una misura ipercriticata, nessuna potenza di fuoco. Alla fine nessuno eroga dei fondi ma sempre credito garantito». Livolsi non farà domanda. «Ho già chiesto l'accesso ai 25 mila euro governativi. Il Comune mi propone comunque 10 mila euro in più di debito. No, non faremo domanda. E confidiamo nel nuovo decreto». Anche Andrea Pavan, socio con la moglie Alice di Tuali Parrucchieri, non esulta di fronte alle misure attivate da Conte. «Non credo che aderiremo, alla fine è sempre una forma di debito - conferma - In questo momento per chi ha la necessità potrebbe essere una soluzione, perchè si tratta di una misura senza spese di istruttoria, ci sono le garanzie e i tempi sono brevi. Il lato negativo è che si tratta comunque di un debito. La rata va restituita: fosse a fondo perduto l'avremmo colta al volo».

El.Fi.

