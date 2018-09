Pensioni alte, nella legge c'è il taglio anche per quelle degli ex sindacalisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NORMAROMA Un breve articolo inserito alla fine del provvedimento, che però può avere conseguenze rilevanti per una particolare categoria di pensionati: quelli che hanno svolto per molto tempo l'attività di sindacalisti. La norma ha fatto la sua comparsa nella versione ufficiale della proposta di legge sulle pensioni alte, depositata in commissione Lavoro della Camera. Non c'era invece nelle bozze che circolavano all'inizio di agosto, quando il testo firmato (tra gli altri) dai capigruppo di M5S e Lega D'Uva e Molinari era stato...