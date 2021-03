IL COLLOQUIO

BELLUNO «Per Belluno e le Dolomiti questo può essere il giorno in cui iniziare ad immaginare il futuro. Serve un tavolo con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti. Dobbiamo puntare sul lavoro e sulla ferrovia. Partendo dalle necessità delle persone. Pianificare lo sviluppo territoriale partendo dal lavoro fatto con il piano strategico dalla giunta Reolon». Il deputato del Partito Democratico, Roger De Menech, nei giorni in cui il governo espone le linee programmatiche per impiegare i fondi del Recovery Plan, spiega la necessità di un cambio di strategia per uscire dalla spirale che trascina con sé mille residenti all'anno in provincia di Belluno.

Onorevole perché dice che quella che ci aspetta è una stagione di opportunità?

«Il Recovery, la pianificazione dei Fondi di confine e i fondi europei. Ci sono risorse importanti che arriveranno e bisogna capire come usarle».

Beh la lista delle opere necessarie a questa provincia è già abbastanza lunga. Non sarà difficile spendere.

«Non possiamo limitarci all'elenco. Dobbiamo ripartire da quello che serve per fare in modo che le persone rimangano in questo territorio. Pensare a cosa fare nei prossimi 20 anni, anche perché ora c'è il ripristino del fondo Letta (destinato ai comuni che confinano con il Friuli ndr) e ci sono altri fondi destinati ai territori con minore intensità economica».

Insomma è un affare economico?

«No. Qui abbiamo anche un'altra grande opportunità. Questo può essere un punto di ripartenza, in attesa che termini la pandemia. Rispetto alle altre province abbiamo una prospettiva. La minore densità abitativa, per esempio, è un'opportunità per il turismo».

Ma il turismo ha ancora un futuro?

«Il turismo rimane attuale per due motivi. Primo: alla fine della pandemia ci sarà effetto rimbalzo, la gente vorrà uscire e viaggiare anche più di prima. Secondo: si punterà soprattutto sul turismo a bassa densità senza ammassamenti. E in questo caso dobbiamo puntare su una grande alleanza dolomitica. Dialogando anche con i territori vicini».

Ma qui i turisti come ci arrivano?

«La viabilità deve essere conseguente, per me principalmente ferroviaria: l'elettrificazione fino a Calalzo e poi con i collegamenti verso nord, con la ferrovia. C'è poi la Feltre Primolano, e una rete secondaria sempre in modalità sostenibile».

Non di solo turismo vive l'uomo, è d'accordo?

«Infatti. Ci siamo mai chiesti quali necessità ha l'industria del fondo valle. Quali sono le filiere da incentivare? Serve un progetto di sviluppo. Pensiamo alla filiera del legno. Dopo Vaia avevamo immaginato potesse ripartire. Non è stato così. Abbiamo fatto importanti opere infrastrutturali ma il legno continuano a lavorarlo fuori regione. Ma questo è solo un esempio».

Su cos'altro bisogna investire quindi?

«Una delle opere più urgenti oggi riguarda la digitalizzazione. Non esiste un'unica ricetta né un'unica opera. Non trattieni la gente a vivere qui se non ha il lavoro. Non basta un provvedimento o un'opera pubblica. Dobbiamo ripensare ai territori, all'agricoltura di qualità per esempio, alla sostenibilità del territorio. Ma oggi che molti lavori si possono fare da casa, la connessione è indispensabile».

Ultima cosa, il suo mandato da presidente del comitato per i fondi di confine è legato alla nomina ministeriale. C'è appena stato il cambio Boccia- Gelmini, che succede ora?

«Ho presentato i progetti e quello che abbiamo fatto. Non mi esprimo sul mio operato. Spero arrivi presto una decisione».

