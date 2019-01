Penalisti contro Bonafede per il video su Battisti Gelo di M5S sul ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA «Eppure l'intento era nobile: volevo rendere onore alla polizia penitenziaria», ragiona il Guardasigilli con il suo staff. Ma il video dell'arresto di Cesare Battisti pubblicato su Facebook dal ministro Alfonso Bonafede ormai si è trasformato in un autogol. E anche un fatto positivo e storico - come la fine della latitanza di un pluriomicida - diventa una vittoria mutilata, che non unifica, ma divide. Prevale il metodo, dal merito.Perché la competizione alla «trofeizzazione» del catturato è un momento che non aggiunge...