Pellicani promuove Marghera, Martini la boccia: Pd diviso

LA POLITICAVENEZIA Nicola Pellicani le vorrebbe a Porto Marghera, Giovanni Martini invece le manderebbe fuori dalla laguna. Il futuro delle grandi navi divide anche il Pd.Il deputato ed ex candidato alle primarie Nicola Pellicani ha le idee chiare: «Da tempo - scrive in una nota - sostengo che va approfondita la possibilità di trasferire le grandi navi, o una parte di esse, a Porto Marghera. L'ipotesi oggi rilanciata rappresenta una soluzione che non solo risolverebbe un problema non più rinviabile, ma consentirebbe di recuperare alla...