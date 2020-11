LA RICHIESTA

VENEZIA Un'altra pagina si chiude per il Mose, quella del Consorzio Venezia Nuova nella sua stagione commissariale. «Ma se si chiude, come chiedevo da anni, la si chiuda davvero! - s'accalora Nicola Pellicani - Anche il professore Ossola (l'amministratore straordinario tecnico, ndr.) deve lasciare, con tutti i suoi consulenti. Va scritta una pagina nuova. E l'Autorità per la laguna va costituita con maggior chiarezza e trasparenza. Non deve essere un nuovo Consorzio Venezia Nuova». Parla chiaro il parlamentare dem che più ha seguito negli ultimi anni le vicende travagliate del Mose. In particolare era stato proprio Pellicani a denunciare lo stallo dei lavori nei cantieri della grande opera e a chiedere il superamento del commissariamento del Consorzio Venezia Nuova. Battaglie rimaste poco ascoltate a Roma, fino all'Aqua Granda del 12 novembre scorso che ha riportato i temi veneziani all'attenzione nazionale. Ora il Decreto Agosto ha disposto la liquidazione del Cvn, disegnando una nuova governance per laguna e Mose.

«La mia battaglia per la fine del commissariamento e lo scioglimento del Cvn, alla fine, è stata vinta - ribadisce Pellicani - Una fase che ora ha inizio con la nomina del commissario liquidatore. E la scelta del dottor Massimo Miani è stata ottima». Sulle altre nomine non ancora formalizzate e sui nomi che girano, Pellicani preferisce non sbilanciarsi. Ma chiede un cambio radicale, con l'uscita di scena di entrambi gli amministratori straordinari: l'avvocato Giuseppe Fiengo, che si è già dimesso, e l'ingegner Francesco Ossola, che in questi mesi si è avvicinato al commissario al Mose, Elisabetta Spitz, e per cui si parla di un ruolo nella futura società dell'Autorità. Il professor Ossola rappresenta anche l'anima più ingegneristica del Cvn che in questi anni ha dirottato le risorse sulle dighe mobili, ai danni degli altri interventi del sistema Mose ancora al palo, come segnalato nei giorni scorsi dallo stesso provveditore, Cinzia Zincone. «Se Fiengo si è dimesso, questo deve valere anche per Ossola - continua l'onorevole dem - In questi mesi la sua presenza ha avuto un senso, ma ora e è giusto cambiare. Fiengo è stato coerente, ha fatto il suo lavoro e adesso lascia. Ossola non deve uscire dalla porta per rientrare dalla finestra, lui e tutta la rete di consulenti». Un altro tema, questo dei consulenti, portato avanti da Pellicani che chiedeva una valorizzazione maggiore delle risorse interne. «Ora va scritta una pagina del tutto nuova - ribadisce -. C'è un liquidatore che deve chiudere il Cvn e finire i lavori. Non devono esserci rallentamenti in alcun lavoro. L'Autorità va costruita con più chiarezza e trasparenza. Era urgente avere un soggetto nuovo, che io avrei chiamato Magistrato alle acque. Ma non deve diventare un nuovo Cvn».

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA