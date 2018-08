Pellicani: «Interventi rapidi, unificare le competenze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PARLAMENTOVENEZIA Un'interrogazione al ministro dei Trasporti e un intervento alla Camera. Così, attraverso il deputato pd Nicola Pellicani, il caso delle morti in laguna finisce a Roma, in Parlamento. «Purtroppo - crive Pellicani a Toninelli - non è la prima volta che accadono tragedie , poiché la laguna soprattutto in determinate fasce orarie sembra trasformarsi in una sorta di circuito ad alta velocità con imbarcazioni che sfrecciano velocissime incuranti dei limiti vigenti. Risulta ormai improcrastinabile, accanto ad una capillare...