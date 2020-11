VENEZIA Tutti in casa Pd difendono la nuova Autorità per la laguna, anche se con sfumature diverse tutte da cogliere. Nicola Pellicani, l'altro giorno, era stato duro, chiedendo non solo un cambio radicale degli uomini del Cvn, ma anche una costruzione «più trasparente» della nuova agenzia.

«Io non critico l'Autorità, ci voleva - ha precisato ieri il deputato dem - Però dico che va costruita e gestita in modo trasparente. Quello verso il nuovo soggetto è un passaggio importante. Non bisogna creare un altro Consorzio Venezia Nuova». Sfumature di una precisazione e di un messaggio al suo stesso governo giallo-rosso che vanno un passo oltre rispetto a quanto sostenuto ad esempio dal sottosegretario Pd Pierpaolo Baretta, anche lui in consiglio comunale schierato per l'Autorità, ma senza sbilanciarsi in raccomandazioni di trasparenza, anzi dandola per scontata a differenza di Pellicani.

«L'Autorità - spiega Baretta - contrariamente alla posizione del sindaco che insiste in accuse pretestuose, è un punto a favore di Venezia. E le relazioni con le autorità locali saranno trasparenti e collaborative. Ma per questo serve reciprocità».

Come Pellicani, Baretta si augura che il passaggio sia rapido e che gli amministratori del Cvn lascino il passo al liquidatore Miani. «Per le piccole medie imprese, nel rispetto della trasparenza, serve attenzione» annota. Quanto alle prossime nomine, «spettano al ministro, che sceglierà per competenza, senza guardare a questioni politiche». «Le nomine? Vanno fatte nell'interesse della città, servono persone competenti» ribadisce ancora Pellicani, che non entra però nel merito della candidatura della commissaria Elisabetta Spitz, criticata nei giorni scorsi sia dagli ambientalisti che dei 5 Stelle. Infine lapidario il segretario del Pd cittadino, Giorgio Dodi: «L'Autorità era nel nostro programma. Era una proposta uscita dai cento tavoli. Aspettiamo le nomine, certe critiche mi sembrano premature». (r. br.)

